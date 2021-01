SM – Milan campione d’inverno? L’Inter spera, due correnti di pensiero: il regolamento…

Dopo il successo del Milan a Cagliari, i rossoneri di Pioli hanno staccato nuovamente l’Inter di Conte, tenendo a tre lunghezze di distanza i nerazzurri.

A 90 minuti dalla fine del gironi d’andata, Sport Mediaset spiega i criteri per eleggere la squadra campione d’inverno: “Due scuole di pensieri: la miglior differenza reti (22 a 20 per l’Inter) o lo scontro diretto (vittoria per 2-1 del Milan). Per la vittoria finale sono cinque i criteri, rigorosamente in ordine d’importanza: “Scontri diretti, differenza reti negli scontri diretti, differenza reti generale, gol segnati e sorteggio”.