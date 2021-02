Capello: “Derby, Inter favorita. Può colpire il Milan in un modo”

L'allenatore ha parlato della partita che si giocherà domani al Meazza e ha parlato anche di Pirlo

Eva A. Provenzano

Fabio Capello, intervenuto a Radio Dee Jay, ha parlato ai microfoni del duo Zazzaroni-Caressa. Ecco le sue parole:

-Quando hai preso il Milan eri stato in Primavera, non avevi grande esperienza in panchina. Quella su Pirlo è una discussione che va avanti da mesi. Quali difficoltà può avere incontrato?

Lui ha voluto portare qualcosa di diverso. Poi ha capito che la qualità che aveva non era per quel tipo di gioco e si è adeguato ai giocatori. È segno di intelligenza, nel frattempo però ha perso dei punti. Per giocare dal basso dovrebbe avere dei giocatori in grado di farlo, ma giocatori cattivi come quelli del Porto ti possono creare difficoltà.

-Hai fatto tanti derby, come la vedi questa partita tra Milan e Inter?

L'Inter è favorita. È riposata, la squadra in questo momento sta meglio di testa, ha i giocatori recuperati. Con la Lazio era una gara difficile ma la squadra nerazzurra ha dimostrato di saper soffrire e di mettere in evidenza la capacità in ripartenza. Se il Milan pensa di andare avanti e giocare palla, se lasci spazio l'Inter riparte. In Europa il Milan ha sofferto ma quelle squadre si trasformano in casa, fuori casa perdono un po'.

-Se tornassi oggi in un grande club, saresti un Capello diverso rispetto a quello del passato?

Io ho cambiato spesso tattica. Dipende sempre dall'avversario che incontri, non devi avere un solo sistema di gioco. Io ho sempre avuto rispetto dell'avversario. Sapevo poi di avere dei giocatori in grado di fare la differenza.

(Fonte: Radio Dee Jay)