Milan-Inter, primo incontro Cardinale-Zhang. Sarà diverso che con Li perché…

Domani in tribuna, invece, andrà in scena il primo incontro tra Gerry Cardinale e Zhang junior: lo scrive Tuttosport

"Ancora un derby tiene a battesimo un passaggio di proprietà del Milan". Apre così Tuttosport il suo focus sul derby di domani, che andrà in scena subito dopo il closing di qualche giorno fa tra Elliott e RedBird per la cessione del Milan. E una situazione analoga è successa cinque anni or sono: "Si ripeterà domani pomeriggio con RedBird quello che è capitato il 15 aprile 2017 con Yonghong Li. Anche in quel caso è stata una sfida tra Milan e Inter a seguire il closing tra Fininvest e il fantomatico uomo d’affari cinese. Un particolare della stracittadina di cinque anni fa confermò che qualcosa non tornava intorno a Yonghong Li.

Sarebbe stato lecito immaginarsi un saluto affettuoso tra due proprietari cinesi, protagonisti di una partita speciale come il derby di Milano. Sarebbe stata la cartolina ideale della volontà di grandezza di Pechino nel calcio. Invece non ci fu alcuna stretta di mano. Steven Zhang preferì evitare contatti con Yonghong Li che già allora rappresentava un mistero per la sua inconsistenza patrimoniale, foriera appena 15 mesi dopo del default concluso con il trasferimento del Milan al creditore Elliott. Domani in tribuna, invece, andrà in scena il primo incontro tra Gerry Cardinale e Zhang junior. Il fondatore di RedBird e il presidente nerazzurro si saluteranno dandosi appuntamento al primo confronto operativo che dovrà chiarire come proseguirà il progetto del nuovo stadio di Inter e Milan".