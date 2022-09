Milan-Inter, derby da record: incasso da quasi 5 milioni di euro

I dati della stracittadina giocata ieri e vinta dai rossoneri per 3-2: numeri record per il derby tra Milan e Inter

Nessun posto libero a San Siro ieri per Milan-Inter. Sono stati 75.475 gli spettatori presenti al 'Meazza' per il 'derby della Madonnina.

"Un ritorno al pienone che non si vedeva dal 2020: si tratta infatti della partita con più tifosi in Serie A dall’ultimo derby pre-pandemia, disputato in casa dell’Inter il 9 febbraio 2020 con 75.817 spettatori presenti sugli spalti" ricorda Calcio & Finanza.