CdS – Inter, Bastoni c’è. Correa in vantaggio su Dzeko, Lautaro punto fisso

"Al fianco di Lautaro, lo scorso aprile, c’era Correa. Il Tucu confezionò pure l’assist per il 2-0 a fine primo tempo. E, in generale, la coppia diede parecchio fastidio alla retroguardia rossonera. Un motivo in più per credere che l’ex Lazio (riassorbito l'affaticamento accusato con la Cremonese) sia favorito su Dzeko per sostituire Big Rom. E’ uno dei dubbi che Inzaghi deve ancora sciogliere. Ma, dalla sua, Correa ha pure le due reti già segnate in questo avvio di campionato. Se la sua salute dovesse reggere, il Tucu potrebbe rivelarsi un fattore in questa stagione. Ha caratteristiche uniche nella rosa nerazzurra: non c’è un altro elemento, infatti, che abbia la sua abilità nel saltare l’uomo. La certezza è che lui e Dzeko si divideranno, come titolari, tra Milan e Bayern", spiega il Corriere dello Sport.