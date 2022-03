GdS – Milan-Inter, per Inzaghi una prima volta e un’occasione contro i rossoneri

Il punto della Gazzetta dello Sport sul momento che sta vivendo la squadra nerazzurra verso il derby di stasera

Milan-Inter si avvicina e in casa nerazzurra cresce l'attesa. La squadra vuole mettersi alle spalle il momento delicato e proiettarsi verso un finale di stagione migliore. Spiega la Gazzetta dello Sport di oggi: "La prima volta e l’occasione, Inzaghi le aspettava e sono arrivate insieme. La prima volta, da un mese a questa parte, con tutto l’organico a disposizione, tanto che ci sarà da scegliere chi mandare in tribuna. Gosens e Correa infatti, come previsto, sono stati convocati e stasera saranno in panchina, pronti - soprattutto il tedesco - a entrare nel secondo tempo. E poi l’occasione, e sì che Inzaghi aspettava anche quella. Perché l’idea è chiara: riprendersi dal derby di stasera quel che il derby di 24 giorni fa ha tolto, in una parola l’autostima. L’Inter ha cominciato a dubitare di se stessa, ecco perché il tecnico nelle ultime ore ha parlato molto con i giocatori, mostrando loro quanto di buono c’era stato anche nella sfida con il Milan del 5 febbraio, fino al ribaltone di Giroud".