Milan-Inter, pagelle TS: Dimarco razziatore della fascia, serata di gloria per Acerbi

L'Inter batte 3-0 il Milan e si aggiudica la settima Supercoppa Italiana della sua storia. Per Tuttosport i migliori in campo sono Dzeko, Darmian e Acerbi. Quest'ultimo, in particolare, "Vive la sua serata di gloria lottando senza tregua con chiunque metta piede nell'area nerazzurra". Bene anche Dimarco, autore del gol che ha sbloccato il punteggio: "Un primo tempo da razziatore della fascia, firma il vantaggio con un classico del repertorio".