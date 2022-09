Milan-Inter, derby più che mai incerto: ecco le quote dei bookmakers

La quinta giornata di Serie A mette subito di fronte i Campioni d’Italia del Milan e i ragazzi di Simone Inzaghi

Marco Astori

Si sono contesi gli ultimi due campionati, ora si ritrovano per confermarsi ai vertici del calcio italiano e conquistarsi la supremazia cittadina. La quinta giornata di Serie A mette subito di fronte i Campioni d’Italia, reduci dallo scialbo 0-0 di Reggio Emilia con il Sassuolo, e i ragazzi di Simone Inzaghi, forti del 3-1 rifilato alla Cremonese nell’ultimo turno. Al di là della classifica, la gara offrirà come sempre lo spettacolo tipico di una contesa in cui affermarsi è fondamentale soprattutto dal punto di vista del morale.

Secondo i bookmakers, l’esito della sfida sarà più che mai incerto.

Equilibrio quasi assoluto, i dettagli saranno decisivi. Ancora appannata, ma viva e pronta a giocarsi le sue carte. Questa l’impressione suscitata dall’Inter vista nelle prime giornate, nelle quali il tris di successi è stato “guastato” dal ko con la Lazio. Il successo nerazzurro è quotato da Betclic a 2.61. Gli uomini guidati da Pioli, ancora imbattuti in questa Serie A, puntano a ripetere il trionfo maturato nell’ultimo derby giocato in campionato contro i cugini: per Betclic, il segno 1 è indicato a 2.79 (2.75 secondo Sisal, Snai ed Eurobet). Il pari è quotato invece a 3.35 (3.25 su Sisal, Snai ed Eurobet). Esattamente come l’anno scorso, la prima delle due sfide tra Milan e Inter si giocherà in casa dei rossoneri. Era il 7 novembre 2021 e il punteggio finale fu 1-1, risultato oggi quotato come più probabile da Betclic, a 6.75 (6 per Sisal).

È Leão vs Lautaro… Se il gioco collettivo espresso sinora ha destato qualche perplessità, la certezza in casa Inter si chiama Lautaro Martínez, apparso già in forma smagliante e pronto a tentare l’assalto al fortino milanista. Una rete del “Toro” è quotata da Betclic a 3 (stessa quota di Sisal e Snai). Dall’altra parte, la stella di Rafael Leão non è ancora tornata a brillare come nei mesi passati. Il derby potrebbe essere la chance per invertire la rotta, con Betclic che quota il gol del portoghese a 3.50 (la medesima quota indicata da Sisal e Snai). Con Lukaku fuori dai giochi per infortunio, toccherà a uno tra Dzeko e Correa supportare Lautaro: un centro del bosniaco è quotato da Betclic a 3, mentre per il “Tucu” la quota-gol è 4.50 (a 4 secondo Sisal). Possibilità molto alte anche per Olivier Giroud, che con la sua doppietta ha deciso la stracittadina giocatasi lo scorso febbraio ed è ora quotato a 3 (come per Sisal e Snai).

… ma è anche Maignan contro Handanovic. L’impenetrabilità della difesa è, da molto tempo a questa parte, l’arma in più in casa Milan. Con il rigore parato a Berardi nell’ultima partita giocata, Mike Maignan si è confermato una vera saracinesca: le chance che l’attacco interista rimanga a secco sono quotate da Betclic a 3.72 (3.60 secondo Sisal). Maggiori sembrano essere le possibilità di Samir Handanovic, che ha visto sfumare il clean sheet contro la Cremonese proprio nel finale e che ora punta a blindare la propria porta. La quota indicata da Betclic per il “No Gol” rossonero è 3.60 (3.50 per Sisal).