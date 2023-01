CorSera – Milan-Inter, un derby che vale più di un semplice titolo

Milan e Inter scenderanno questa sera in campo per il primo trofeo stagionale, la Supercoppa . L'esito della sfida può condizionare la stagione? "Chi riuscirà a portarsi a casa la Supercoppa, già sistemata nel cuore del King Fahd Stadium, il teatro della sfida di stasera, si caricherà dell’energia che potrebbe diventare determinante per provare a dare la caccia al Napoli. Chi la perderà, invece, dovrà gestire giorni lunghi e difficili. Le scorie della sconfitta potrebbero allargare i confini della delusione", è la risposta del Corriere della Sera .

"Il momento è delicato e i sentimenti che animano Milan e Inter sono sospesi tra l’orgoglio di giocarsi il primo trofeo della stagione e l’amarezza per una classifica al di sotto delle aspettative. Troppe cose non girano nell’anno nuovo. Si sfidano due squadre a cui il Mondiale non ha portato fortuna. Pioli rischia più di Inzaghi per questo avvio maldestro con una partita vinta su tre in campionato e l’eliminazione dalla Coppa Italia contro il Torino. L’Inter sta decisamente meglio, avendone vinte tre su quattro e avrebbe potuto fare filotto se l’arbitro non avesse annullato il gol regolare di Acerbi a Monza. Ma il gioco e l’atteggiamento fanno nascere molti dubbi. Come può la squadra che ha dato scacco al re Spalletti, diventare così lenta, prevedibile, svogliata? E allora chi perde è perduto e finirà in un vortice da cui sarà difficile tirarsi fuori".