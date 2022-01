Milan, Giroud: “Scamacca il futuro dell’Italia. Contro la Juventus…”

A due giorni da Milan-Juventus, Olivier Giroud, ex obiettivo di mercato dei nerazzurri e oggi attaccante rossonero, ha parlato a La Stampa

«Sono forti davanti: Dybala è il giocatore chiave. Ma non c’è solo lui. Morata è mio amico dai tempi del Chelsea. Sono una squadra esperta. Non significa nulla il fatto che non sono partiti bene a inizio stagione dopo aver perso Ronaldo. Non dobbiamo avere paura di qualcosa solo perché abbiamo perso con lo Spezia. Sono sempre ottimista».