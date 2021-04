Milan, Kalulu: “Il nostro obiettivo è quello di tornare in Champions. Penso che…”

Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset, Pierre Kalulu indica l'obiettivo del Milan: tornare in Champions

Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset, Pierre Kalulu indica l'obiettivo del Milan : tornare in Champions. "È vero che è importante tornare a vincere a San Siro per sperare di centrare il nostro obiettivo: quello di tornare in Champions la prossima stagione".

Per farlo i rossoneri dovranno battere il Genoa e tenere a distanza le altre che dietro continuano a spingere: "Penso che sia meglio che siano dietro. Se sono preoccupato? No, è normale, è un campionato duro con squadre forti come noi. Quindi il gruppo dietro è un bene per lo spettacolo".