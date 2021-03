Milan, Kessie: “Champions l’obiettivo da inizio stagione. Ce la possiamo fare”

Le parole dell'ivoriano dopo l'eliminazione dall'Europa League: "Dobbiamo lottare fino alla fine per arrivare in Champions, dobbiamo fare solo questo"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Franck Kessie, centrocampista del Milan, ha parlato così dopo l'eliminazione dall'Europa League per mano del Manchester United: "Ce la potevamo fare, non dovevamo perdere, non abbiamo sfruttato il vantaggio della gara d'andata. Avessimo pareggiato 0-0 saremmo andati ai quarti. Era l'obiettivo ad inizio stagione e lo è anche adesso: dobbiamo lottare fino alla fine per arrivare in Champions, dobbiamo fare solo questo e ce la possiamo fare".