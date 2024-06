"Per risolvere l’enigma bisogna fare una chiamata al Chelsea e chiedere che cosa vogliono fare con Romelu. Risposta non ufficiale: vendere, grazie. I Blues ora non aprono al prestito, soluzione ideale per il Milan. Lukaku ha ancora due anni di contratto e per il Chelsea è il momento di vendere. Lukaku si libera con il pagamento di una clausola da 43 milioni ma è decisamente improbabile che un club lo faccia. E allora, ci sono due strade. Chi vuole il 10 del Belgio ora, diciamo fino a luglio, può presentare un’offerta da 25-30 milioni e trattare con il Chelsea. Oppure può aspettare tardo agosto, quando uno spiraglio per il prestito potrebbe aprirsi. Dipenderà da Osimhen, dalle offerte di altri club e... dal Milan", sottolinea il quotidiano.