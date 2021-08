Milan, Maldini: “Più forti dell’anno scorso. Scudetto? Mi piace sognare”

Le parole del dirigente rossonero prima dell'esordio stagionale contro la Sampdoria in trasferta

Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, ai microfoni di Sky a pochi minuti da Sampdoria-Milan. Queste le sue considerazioni: "Partiamo dalla base dell'anno scorso. Stasera mancano 5 pilastri della scorsa stagione e sembra azzardato dirlo, ma sento che questa squadra è più forte. Dobbiamo finire delle piccole cose sul mercato e poi siamo pronti. Pellegri terzo attaccante? Non è un segreto che Zlatan abbia 40 anni, Giroud ne ha 35. Dobbiamo anche guardare al futuro. Rinnovo Kessié e mercato? C'è una linea comune, dobbiamo fare ciò che è sostenibile. Nel passato non è stato fatto e abbiamo pagato. Sia i rinnovi sia gli acquisizioni saranno fatte con questo spirito. Non ho preconcetti, sono aperto a tante soluzioni. Scudetto? Sognare a me è sempre piaciuto, devo essere realista ma non possiamo togliere il sogno ai ragazzi".