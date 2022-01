Milan, Maldini: “Tanti giocatori out, ma non ci sentiamo penalizzati”

A DAZN prima di Milan-Roma, il dirigente rossonero Paolo Maldini si è espresso su quanto accaduto nel mondo del calcio nelle ultime ore

A DAZN prima di Milan-Roma, il dirigente rossonero Paolo Maldini si è espresso su quanto accaduto nel mondo del calcio nelle ultime ore in Italia e non solo. Ecco le sue dichiarazioni: "Direi che sarebbe il caso di arrivare ad una soluzione comune, che preveda un documento che faccia sì che si possa arrivare alla fine del campionato e che sia approvato anche dal governo. L’unica maniera per metterci d’accordo è sederci e cercare di affrontare le partite con le assenze. Oggi su nove difensori ne abbiamo quattro. Uno è infortunato come Kjaer, uno è in coppa d’africa, gli altri hanno preso il virus. È un problema? Sì. Ci tiriamo indietro? No. È sempre stata la nostra idea, la pandemia ha creato ben altri problemi. Non ci sentiamo penalizzati, ogni ASL ha una competenza territoriale. Finché non si fa un documento comune credo che purtroppo i trattamenti saranno diversi ma non mi devo sentire penalizzato, assolutamente”.