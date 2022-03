CdS / Milan-Inter, due dubbi di formazione per Pioli: la mossa anti Brozovic…

Le possibile scelte dell'allenatore del Milan Stefano Pioli in vista della sfida contro l'Inter di Coppa Italia

Alessandro De Felice

Il Milan di Stefano Pioli vuole bissare il successo del 5 febbraio scorso. La formazione rossonera prepara la sfida contro l'Inter di questa sera, gara d'andata della semifinale di Coppa Italia. Secondo Il Corriere dello Sport sono due i dubbi di formazione dell'allenatore del 'Diavolo' in vista del match: "Entrambi riguardano la fascia destra: in difesa, tra Florenzi e Calabria, e in attacco, tra Saelemakers e Messias".

Pioli ha già deciso la mossa tattica per fermare Marcelo Brozovic, uomo chiave nell'Inter di Inzaghi:

"Decisioni prese per il centrocampo e, di conseguenza, per la trequarti. A meno di cambi dell’ultimo momento, sarà Krunic a entrare in rotta di collisione con Brozovic: l’idea di Pioli, insomma, sarebbe di quella sfruttare la gamba e la fisicità del bosniaco per spegnere la luce del croato".

Fuori Brahim Diaz, mentre per Pioli scelte obbligate in mezzo al campo alla luce della squalifica di Sandro Tonali:

"La stessa scelta l’aveva fatta nel primo derby di campionato, ma in quell’occasione Brahim Diaz era stato dirottato sulla destra. Stavolta, invece, lo spagnolo è destinato alla panchina, come accaduto nell’ultima stracittadina, quando il suo ingresso però servì ad accendere la scintilla in tempo per la rimonta finale. Passando in mediana, con la squalifica di Tonali, spazio alla coppia Bennacer-Kessie".