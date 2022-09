Milan, Krunic: “Sconfitta che brucia. La prestazione c’è stata, complimenti al Napoli”

"Siamo stati bravi a fare pressing nel primo tempo, loro non hanno avuto molte occasioni. Nella ripresa hanno sfruttato le due occasioni che hanno avuto. La nostra prestazione c'è stata, ma bisogna fare i complimenti al Napoli, non è facile giocare contro di noi. Con una vittoria avremmo passato le due settimane più tranquilli, mentre questa sconfitta ci brucia tanto, soprattutto dopo una prestazione così. Non siamo contenti, ora non vediamo l'ora di tornare a giocare. Dopo la sosta faremo il massimo per ripartire. Siamo una grande squadra".