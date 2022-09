Milan, Pioli: “Derby, non conta nulla come ci si arriva. La favorita…”

Vigilia di derby per il Milan. L’allenatore Stefano Pioli ha parlato così in conferenza stampa verso la sfida con l’Inter di domani

"Il nostro è un percorso condiviso dal club all'area tecnica, investire su giovani di talento e prospettiva. E confermare un blocco di giocatori molto competitivo e con margini di miglioramento".

"Non conta nulla come ci si arriva, ma come si giocano queste partite. L'abbiamo preparata al massimo per giocare al meglio".