Milan, Pioli: “Dopo stasera sono molto fiducioso. Solo l’espulsione ha fatto la differenza”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo la gara persa dai rossoneri contro l’Inter. Queste le sue parole: “Dispiace essere usciti perché tenevamo alla competizione. La partita ci ha detto che siamo squadra che può tenere testa ad un avversario molto forte, l’inferiorità numerica di certo ci ha complicato la situazione. Ibrahimovic? La prima ammonizione ha portato all’espulsione. Sono adulti e vaccinati, non so cosa si siano detti. Sul secondo fallo si è fatto prendere dalla voglia di aiutare la squadra, forse poteva rallentare un po’ la corsa. Può capitare, bisogna passarci sopra e pensare alla prossima. Cosa non ha funzionato? In 10 è diventato tutto più difficile e siamo stati ingenui a causare il rigore. Ho avuto comunque risposte importanti, esco da questa sconfitta positivo e molto fiducioso per il futuro. La differenza stasera l’ha fatta solo l’inferiorità numerica. In 11 contro 11 era una partita aperta a tutti i risultati e noi eravamo in vantaggio”.