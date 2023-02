Milan, Pioli: “Stiamo facendo bene. E’ il campionato che dà la possibilità di…”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Monza, Stefano Pioli , tecnico del Milan, ha parlato così del momento della sua squadra: "Tutti vivono i risultati con pancia, noi dobbiamo essere impermeabili sia alle critiche che agli elogi eccessivi. È il campionato che di dà la possibilità concreta di giocare la Champions anche l'anno prossimo.

Ho visto le cose che volevo vedere. Un nuovo Milan? Stiamo facendo bene, ma possiamo cambiare senza problemi. Dipende da come vedrò la squadra. Mi piace il fatto di poter giocare con più moduli. Non so quanto andremo avanti così, domani sicuramente continueremo su questa strada.