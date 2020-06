RIVALI/ Milan, Pioli: “Futuro? Tutti in discussione. Gazidis poco presente perché…”

Alla vigilia di Lecce-Milan, Stefano Pioli ha parlato ai microfoni del canale ufficiale rossonero: “Il futuro di tutti gli allenatori passa da questi 40 giorni, tutti possono essere in discussione. Viviamo di risultati. La presenza della società non è mai mancata. Gazidis è sempre stato poco presente a Milano perché ha altre mansioni, poi certo che la sua presenza non può che far piacere. Oggi non siamo in Europa, ma anche se lo fossimo può cambiare tutto in 40 giorni. Sarebbe un peccato terminare la stagione in questa posizione, dobbiamo riprenderci velocemente. Non abbiamo un calendario facile ma abbiamo dimostrato di potercela giocare con chi ci sta davanti. Abbiamo dimostrato di avere qualità e sacrificio, domani è una partita molto importante”.