Milan, Pioli: “Inter-Napoli non è decisiva. Maignan non rientrerà a breve”

Intervenuto in conferenza stampa, Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato così in vista della gara di domani contro la Salernitana: "Non dobbiamo fare la corsa solo su noi stessi. Per provare a vincere il campionato servono tanti punti, più di 85 probabilmente. Bisogna vincere tante partite. Non dobbiamo andare troppo avanti con il pensiero, pensiamo solo alla gara di domani. Ci troveremo di fronte un avversario tosto, ma vogliamo ricominciare bene il nostro percorso. Maignan? Al momento non lo sappiamo. Le valutazioni ci dicono che ancora non è possibile spingere. Quindi non so le tempistiche, sicuramente non a breve.