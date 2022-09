Milan, Pioli: “Inter? Vittoria archiviata ieri mattina. Ecco la nostra missione”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, è tornato in conferenza stampa alla vigilia del debutto stagionale in Champions League contro il Salisburgo. Si parte dalla vittoria contro l'Inter nel derby: "Il successo nel derby lo abbiamo archiviato la mattina dopo, questa è un'altra partita e una diversa competizione. Ora c'è un avversario complicato, nella scorsa annata in casa in Champions League non ha mai perso. La missione del Milan è dimostrare che siamo cresciuti, la lezione è servita, ma che siamo competitivi in Europa. Sappiamo quanto sarebbe importante iniziare bene il girone con una buona prestazione".