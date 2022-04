Milan, Pioli: “L’Inter gioca prima, sarebbe corretto giocassimo allo stesso orario”

Il tecnico rossonero, nella confernza stampa alla vigilia del match contro il Torino, ha sottolineato un fattore

Stefano Pioli, tecnico del Milan, nella conferenza stampa alla vigilia del match contro il Torino ha parlato del confronti a distanza con l'Inter, in campo oggi alla ore 18 contro il Verona: "L'Inter, su tredici partite nel girone di ritorno, ha giocato nove volte prima del Milan? Credo sarebbe corretto che tutti giocassimo allo stesso orario ma giocare prima o dopo non fa la differenza. Se vuoi vincere lo scudetto, devi avere una mentalità vincente ma giocare allo stesso orario sarebbe la cosa migliore. Se con una media di 2.4 punti in trasferta si vince lo scudetto? Bisogna fare tanti punti e vincere tante partite e credo che la squadra abbia le qualità per farlo. La partita di domani è la più importante e bisogna pensare a quella".