Milan, Pioli: “Impossibile non concedere all’Inter. Fatto un solo errore”

"Sono felice per il risultato, vincere un derby è sempre molto bello: ma sono felice di allenare questa squadra perché vedo i miei giocatori dare tutto. Con i tifosi abbiamo un'energia incredibile, sono felice per il risultato ma per come siamo. La frase di Calhanoglu come motivazione? Credo sia il compito dell'allenatore toccare i tasti giusti, a volta uso qualcosa di mio o qualche dichiarazione di altri: è importante avere un gruppo che assorbe, che pensa.

Smetterei di chiamarla squadra giovane. Siamo una squadra consapevole, matura. Mi piace l'idea di una squadra che ha tenuto bene il campo. Abbiamo vinto tanti duelli perché le posizioni in campo ci hanno permesso di essere aggressivi. Ogni partita ci dava qualche lezione in più. Per 70 minuti è stata una partita bellissima. Non possiamo pensare di non concedere contro un avversario così forte. Abbiamo fatto l'errore di pensare che la partita fosse finita". Queste le parole di Stefano Pioli, tecnico del Milan, in conferenza stampa dopo la vittoria per 3-2 nel derby contro l'Inter.