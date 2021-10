Milan, Pioli: “Molto soddisfatto, abbiamo rischiato poco: vittoria meritata”

Le dichiarazioni dell'allenatore del Milan dopo la vittoria di questa sera a San Siro contro il Torino per 1-0

A DAZN, l’allenatore del Milan Stefano Pioli ha parlato così dopo la vittoria per 1-0 contro il Torino di questa sera: “Sono soddisfatto, tantissimo, di come abbiamo controllato la partita. Nel primo tempo abbiamo rischiato poco, nel finale sì col Torino che non aveva nulla da perdere. Mi è piaciuta la voglia della squadra di portare a casa il risultato, la vittoria è meritata. Sono orgoglioso, non mi sorprendono i miei giocatori, so cosa possono darmi. Abbiamo lasciato la palla gol a Sanabria e qualche altra palla inattiva, ma è normale”.