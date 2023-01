Milan, Pioli: “Ho avuto le risposte che cercavo. Ora avanti con la Roma”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il triplice fischio del match vinto per 2-1 col brivido contro la Salernitana: "Sono soddisfatto per la prestazione. Dovevamo sfruttare qualche occasione in più, ma ho avuto le risposte che cercavo. So quanto i ragazzi sono pronti a gareggiare per vincere ogni singola partita. La squadra è stata brava a leggere gli spazi, perché oggi avevamo spazio davanti alla linea difensiva e siamo stati bravi a creare tanto. Abbiamo portato a casa una vittoria importante, possiamo preparare al meglio la gara difficile ma stimolante contro la Roma".