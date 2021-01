Verso Inter-Milan, le possibili scelte di Pioli: Donnarumma out, un solo cambio. Mandzukic…

Vigilia di derby a Milanello. L’allenatore del Milan, Stefano Pioli, sta studiando la formazione da schierare contro l’Inter di Conte per reagire dopo il pesante ko casalingo contro l’Atalanta. L’obiettivo dei rossoneri è quello di rialzare la testa e conquistare l’accesso alle semifinali, battendo i ‘cugini’ nerazzurri. Sky Sport fa il punto sulle possibili scelte di Pioli.

Kalulu, Tonali e Mandzukic non si sono allenati e le loro condizioni saranno da valutare domani. Per il croato problema alla caviglia rimediato contro l’Atalanta. Scelte quasi obbligate e turnover solo in difesa con una pedina, Davide Calabria, che sarà rimpiazzato da Dalot. Assenza rilevante tra i pali con Donnarumma che non ci sarà a causa dell’espulsione dalla panchina contro il Torino: giocherà Tatarusanu. Torna Romagnoli al centro della difesa dopo il turno di squalifica in campionato. In mezzo al campo Kessié e Meité, mentre sulla trequarti si torna alla ‘normalità’ con Saelemaekers, Brahim Diaz e Leao alle spalle di Zlatan Ibrahimovic.

Pioli ha concesso il ritiro facoltativo stasera e appuntamento a domani mattina alle 9.30 a Milanello con la rifinitura in cui verranno provate le palle inattive.