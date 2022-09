Sky – Verso il derby, la probabile formazione del Milan: novità De Ketelaere

Un solo dubbio di formazione da sciogliere in casa Milan per Stefano Pioli: ecco le scelte dell'allenatore per il derby

Un solo dubbio di formazione da sciogliere in casa Milan per Stefano Pioli. Per il resto le scelte sono tutte delineate per il derby in programma oggi alle 18. In difesa pronti Calabria, Tomori, Kalulu e Theo Hernandez, con la coppia Tonali-Bennacer a centrocampo. Sulla trequarti riecco De Ketelaere da trequartista, con Leao sulla fascia sinistra e uno tra Messias e Saelemaekers a destra, con l'ex Crotone in pole per Sky Sport. In attacco c'è Giroud dal 1', con Origi che torna a disposizione, ma parte dalla panchina. Assente invece Rebic.