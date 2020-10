Milan, per il derby Pioli spera di recuperare Romagnoli e Rebic. Attesa per Ibrahimovic

Dopo il pareggio ottenuto in casa della Lazio, l’Inter riprenderà il campionato il 17 ottobre affrontando il Milan. I rossoneri arrivano da tre vittorie in campionato e sono a punteggio pieno. Il tecnico dei rossoneri Pioli spera di recuperare per il derby con l’Inter qualcuna delle pedine importanti.

Ibrahimovic e Rebic non si sono fatte troppo sentire, a questo punto però Pioli spera di avere entrambi a disposizione per il derby di sabato 17. I problemi al gomito accusati otto giorni fa a Crotone potrebbero dare tregua al croato durante questa pausa, mentre il responso su Zlatan dipende dalla situazione di eventuale negatività al Covid: lo svedese è fermo dal 24 settembre, il giorno di Milan-Bodo/Glimt. Romagnoli, infortunatosi a luglio, è l'altro recupero importante che il tecnico si augura prima di sfidare l'Inter. Non saranno della partita, invece, Conti e Musacchio", sottolinea Tuttosport.