Serie A, il Milan vince 3-1 contro la Roma. Rossoneri a -1 dall’Inter

La squadra di Mourinho cercherà di mettere in difficoltà la formazione rossonera nella sera del ritorno del portoghese al Meazza

Mourinho torna a San Siro, ma non riesce a trovare i 3 punti: finisce 3-1 per il Milan. La squadra di Pioli è ora a 1 punto dall'Inter capolista, che però deve recuperare la gara non disputata oggi contro il Bologna. Il live della gara: