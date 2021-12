Milan, Pioli: “Mi aspettavo un campionato equilibrato. Saranno i dettagli a decidere”

Una partita come prevedibile agevole, che il Milan ha portato a casa senza troppi patemi: rossoneri momentaneamente in testa

Una partita come prevedibile agevole, che il Milan ha portato a casa senza troppi patemi. Con le reti di Kessié e Saelemaekers, i rossoneri volano momentaneamente in testa alla classifica di Serie A a quota 38 punti, aspettando le risposte di Inter e Napoli. Ecco le considerazioni di Stefano Pioli a DAZN dopo il match di San Siro:

"Non era una vittoria scontata, l'abbiamo meritata. Sarebbe stato meglio segnare qualche gol in più, ma esco con fiducia e positività, perché la squadra ha mostrato maturità. Volevamo dare continuità alla vittoria di Genova. Avevo pronosticato un campionato molto equilibrato, mi aspettavo anche qualche squadra in più. In quattro si stanno staccando, ma mi aspettavo anche la Juventus e le romane. Saranno i dettagli, gli infortuni, forse anche le coppe a decidere tutto. Ci vuole continuità. E' già il secondo anno che partiamo così bene, ma bisogna mantenere il livello per tutto l'anno. Non è il momento di guardare la classifica. Abbiamo reagito bene a due sconfitte".