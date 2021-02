Serie A, il Milan sbanca l’Olimpico: Roma piegata 2-1. Rossoneri a -4 dall’Inter

Il Milan ottiene una vittoria molto pesante all'Olimpico contro la Roma e torna a quattro punti dalla capolista Inter

Nella ripresa, la Roma parte meglio e pareggia dopo pochi minuti con un gran destro di Veretout. Il Milan, però, resta in partita e non passa molto prima che torni in vantaggio con un sinistro preciso di Rebic. Nel finale, l'assalto giallorosso porta a un'occasione per Pedro e, poco prima, a un rigore reclamato da Mkhitaryan ma non concesso dall'arbitro Guida.