Milan, Scaroni: “Derby? Amo l’atmosfera. Resto ottimista, spero di vincere”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima di Inter-Milan, Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato così in vista del match: "Mi è piaciuto molto l'altro derby, non il risultato ma l'atmosfera, è magica. Mi piace l'atteggiamento amichevole dei tifosi, sono contenti: chissà che le cose oggi non vadano meglio dell'altra volta. Devo essere ottimista per forza, altrimenti mi viene un po' d'ansia: abbiamo vinto 4-0 a Napoli, chi l'avrebbe mai detto? Abbiamo anche Leao, l'altra volta mancavo: resto ottimista. Pronostico? Spero vinciamo, ma non vi dico chi segna".