Milan, Calabria: “Scudetto Inter? Con Ibra sempre in campo non so come sarebbe finita”

Intervistato da Il Giornale, Davide Calabria, laterale del Milan, è tornato sullo scorso campionato e sulla vittoria dell'Inter

Ibra è un fuoriclasse. Averlo o non averlo ti cambia la vita. Noi siamo stati bravi a reggere tutto il tempo in cui è rimasto fuori. Fosse rimasto in campo anche nel ritorno non so come sarebbe finita....