Milan, il noto tifoso Smaila: “Derubati in Champions. Berlusconi riprenda il club”

Le considerazioni dell'uomo di spettacolo a proposito della squadra di Pioli dopo la sconfitta con l'Atletico Madrid

Umberto Smaila, noto tifoso rossonero, fa il punto sul momento del Milan. Queste le considerazioni dell'uomo di spettacolo a proposito della gara persa con l'Atletico Madrid: "Siamo stati derubati, ho voglia di urlarlo dai balconi. Sembrava che il Var avesse risolto i problemi facendo luce su arbitraggi misteriosi e favoritismi. Non aver fatto ricorso alla tecnologia è stato un errore che deve essere punito. Cakir deve essere allontanato perché con un rigore inesistente ha rovinato una partita importantissima".

"Sì, possiamo farcela anche perché credo che il Napoli alla fine si scioglierà come neve al sole. Permettimi di fare gli auguri a Berlusconi che ieri ha compiuto 85 anni: 'Silvio, ora che hai fatto il giro di boa, riprendi in mano il Milan e torniamo in alto'".