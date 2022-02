Milan-Spezia, parla Serra: “Ecco cosa è successo nello spogliatoio. Ibrahimovic…”

Intervistato da Sky Sport, Marco Serra, l'arbitro di Milan-Spezia, torna sullo sfortunato episodio finale

Intervistato da Sky Sport, Marco Serra , l'arbitro di Milan-Spezia, torna sullo sfortunato episodio finale. I rossoneri andarono in gol, ma l'arbitro non applicò il vantaggio fischiando subito la punizione a favore della squadra di Pioli.

"Negli spogliatoi passa qualche giocatore del Milan, passa Florenzi che era affranto come me, sembravo io, che addirittura mi abbraccia. Poi Calabria da capitano, Theo e Diaz, anche loro a darmi una parola come a dire 'succede'. E poi arriva anche Ibrahimovic, la sostanza del suo intervento era 'dimostra di essere forte e reagisci'. Mi ha fatto molto piacere e credo di averlo realizzato il giorno dopo il gesto che hanno fatto perché ero frastornato".