Milan, Tatarusanu: “In campionato meritiamo di essere primi. Il secondo giallo per Ibra…”

Ciprian Tatarusanu, portiere del Milan, ha commentato la sconfitta con l’Inter ai microfoni di Rai Sport: “Abbiamo fatto una grande partita, lottando dall’inizio alla fine. Purtroppo è arrivato il secondo giallo per Ibra che ha condizionato un po’ il nostro gioco. Abbiamo provato a mantenere il risultato, ma un grande gol ha deciso la partita. Non è la prima volta che due calciatori si scontrano, ma non ho sentito quello che si sono detti. La forma fisica? Non mi lamento, ho cura di me e se non arriva un infortunio spero di giocare ancora 5-6 anni a questi livelli. Mi alleno ogni giorno al massimo, da grande professionista, e aspetto la mia chance per giocare. Obiettivo? Se siamo primi in campionato penso che lo meritiamo. Lo abbiamo dimostrato sul campo e proveremo a farlo ancora. Cercheremo di vincere col Bologna prima di tutto e vogliamo restare in alto prima possibile. Non era facile giocare dopo la sconfitta con l’Atalanta, ma abbiamo dimostrato carattere forte e ci siamo lasciati alle spalle quella partita. Purtroppo non abbiamo vinto, ma abbiamo dimostrato carattere e intensità”.