SOCIAL/ Milan, Theo Hernandez esagera: Ibra è “Dio appoggiato dai suoi soldati”

Descrivere continuamente Zlatan Ibrahimovic come una divinità può anche far sorridere per una volta, ma alla lunga diventa decisamente stucchevole. L’ultimo accostamento dello svedese al soprannaturale è del suo compagno di squadra Theo Hernandez, che su Instagram ha postato una foto del duro confronto tra lo svedese e Romelu Lukaku in Inter-Milan. “Dio appoggiato dai suoi soldati”, ha scritto il francese. Una didascalia che evidenzia i limiti caratteriali di uno spogliatoio che, assecondando totalmente l’ego di Ibra, non fa nulla per limarli.