Milan, doppio giallo ed espulsione per Theo Hernandez. Salterà il derby con l’Inter

Il terzino del Milan è stato espulso per doppia ammonizione nella sfida dell'Olimpico contro la Roma e non ci sarà con l'Inter

Il Milan giocherà il derby con l'Inter di domenica prossima senza Theo Hernandez. Il terzino rossonero è stato espulso per doppia ammonizione nel match di stasera contro la Roma all'Olimpico. Nella sfida contro l'Inter dovrà scontare la squalifica non potendo scendere in campo.