De Grandis: “Milan non credo perderà l’ultimo treno. Tonali lo rappresenta”

Il giornalista si è soffermato sull'ultima giornata di campionato e sulla possibilità dei rossoneri di vincere lo scudetto

Stefano De Grandis, su Skysport, ha parlato dell'ultima giornata di campionato. «Non credo che il Milan possa perdere l'ultimo treno. I giochi sembrano abbastanza fatti. Avevo dubbi sul discorso EL, ma la Roma ha tolto quel dubbio là. Ci ha dato qualcosa in più la Fiorentina e l'Atalanta ha dimostrato di essere in un momento in casa. Nella giornata di oggi non vedo sorprese, anche la Salernitana può vincere contro l'Udinese per la salvezza. Credo sia molto complicato aspettarsi delle sorprese. Il Milan ha acquisito durante la stagione maggiore certezza, autostima, concentrazione durante la partita. Tonali rappresenta la praticità in campo, la capacità di non essere incostante e quindi per questo è lui la miglior fotografia di questo Milan, lui ha fatto il miglior salto di qualità. Leao poi ha sostituito un leader come Ibra», ha sottolineato il giornalista.