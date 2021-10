Milan, Pioli a Sky: “Vittoria da scudetto? Campionato lungo, Napoli e Inter sono forti…”

Dopo un primo tempo chiuso in svantaggio di due gol, il Milan rimonta l'Hellas Verona, vince a San Siro 3-2 e va momentaneamente in testa

Dopo un primo tempo chiuso in svantaggio di due gol, il Milan rimonta l'Hellas Verona, vince a San Siro 3-2 e va momentaneamente in testa alla classifica e a +5 sull'Inter, sconfitta nel pomeriggio dalla Lazio. Ecco l'analisi a Sky Sport di Stefano Pioli:

"Sono orgoglioso del carattere mostrato dalla squadra, una partita molto difficile. Nel primo tempo il Verona era più pronto, siamo stati anche sfortunati sul rimpallo del primo gol. Ma la reazione che abbiamo avuto è stato convinta. Siamo riusciti a mettere in campo più intensità. Vittoria di grande maturità, che serve per avere continuità, necessaria per lottare fino alla fine. Vittoria da scudetto? No, vale tre punti. E' importantissima. Riavere i nostri tifosi ci ha ridato passione, rientra in un percorso di crescita. Il campionato è lungo e le avversarie sono forti: il Napoli, l'Inter, la Juve...".