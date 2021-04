Milanese: “Inter? Conte ha trovato ciò che mancava. Col Napoli sfrutterà…”

Le parole dell'ex calciatore nerazzurro a proposito del momento che sta attraversando la squadra e sulla prossima sfida di campionato

"Antonio Conte ha trovato la continuità non avendo grandi infortuni e, soprattutto, grazie alla solidità in difesa. Lukaku e Lautaro hanno sempre segnato, mancavano solo le misure in retroguardia e, una volta trovato la quadra, i nerazzurri hanno messo a segno un filotto di vittorie, ha detto Mauro Milanese, direttore unico della Triestina ed ex calciatore, fra le tante, di Napoli e Inter, ai microfoni di 1 Station Radio .