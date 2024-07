Le parole del doppio ex di Inter e Napoli a proposito del difensore cercato a parametro zero da entrambi i club

L'ex calciatore di Inter e Napoli Mauro Milanese è intervenuto nel corso della trasmissione 1 Football Club , in onda su Station Radio , per parlare del testa a testa di mercato per l'obiettivo condiviso Mario Hermoso, difensore che si è da poco svincolato dall'Atletico Madrid e che entrambe stanno seguendo molto da vicino:

"Servirebbe di più al Napoli - ha assicurato Milanese -. Lo scorso anno, l’Inter è stata la miglior difesa, ha terminato tante partite senza subire gol ed hanno lo stesso allenatore da tanto tempo. Sia i titolari che i subentranti sanno come giocare. Se si vuol puntare all’Europa, naturalmente, c’è sempre da migliorare. Se guardiamo a club come City, Real e Bayern, non tutti i nerazzurri vi giocherebbero. Per il nostro campionato, la compattezza rende l’Inter tra i favoriti per il titolo”, ha concluso.