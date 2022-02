Milanese: “Napoli-Inter? Nessuno voleva perdere. Il gol a freddo…”

Le parole dell'ex difensore sulla sfida di ieri pomeriggio al Maradona

Ai microfoni di TMW Radio è intervenuto Mauro Milanese, doppio ex di Napoli e Inter. Questo il suo parere sul pareggio del Maradona: “Non è stata una partita con grandi occasioni, nessuna delle due voleva perdere. Il Napoli sta molto bene. Il primo tempo meglio il Napoli, il secondo tempo è stato equilibrato. Il gol a freddo nei primi minuti non ha permesso al Napoli di avere quei 50 metri che potevano far chiudere la partita agli azzurri. La lotta Scudetto? L’Inter è avanti, non credo che la Juventus possa rientrare, in virtù di un bel campionato fino alla fine spero che possano giocarsela Inter, Milan e Napoli. Pioli, Inzaghi o Spalletti? Sono allenatori diversi, ma mi piace molto Inzaghi”.