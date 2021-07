Milano il regno di Lukaku: affetto e interessi commerciali, Big Rom è a casa

La pioggia di milioni del Chelsea non scalfisce la voglia di Inter del belga che a Milano ha trovato il suo posto nel mondo

Sarebbero addirittura 15, bonus esclusi, i milioni che il Chelsea potrebbe mettere sul piatto per Romelu Lukaku . La Gazzetta dello Sport, però, ha spiegato che Big Rom non ha alcuna intenzione di lasciare l'Inter.

Perché in nerazzurro Lukaku si sente in famiglia e a Milano avverte aria di casa: "A Milano Romelu ha semplicemente trovato il suo posto nel mondo: in nessun’altra città aveva ricevuto così tanto amore incondizionato e, si sa, questo sentimento può creare dipendenza. È bello essere chiamato “re”, è bello vedersi dipinto su un muro accanto a San Siro. E anche Inzaghi, con le parole e con i fatti, gli sta dimostrando quanto lo consideri “speciale”. Ma, più che nel trionfo, è nella caduta che il belga si è convinto della bontà della sua scelta: «Dopo la sconfitta in finale di Europa League la risposta emotiva che c’è stata mi ha dimostrato che la gente mi voleva veramente bene. Ho ricevuto più affetto che negatività», ha detto recentemente. Qui in città ha comprato tre appartamenti e ha interessi commerciali sparsi: un piccolo regno, allora perché mai scendere dal trono proprio ora?".