TS – Milenkovic, un dettaglio stuzzica l’Inter: Fiorentina disposta a trattare

"Per quanto riguarda Milenkovic, attira il fatto che abbia un contratto in scadenza nel giugno 2023, il che consiglia la Fiorentina a trattare per non rischiare di perderlo a zero. La soluzione permetterebbe a Inzaghi di avere comunque un degno sostituto di Skriniar e, contestualmente, di non perdere Bastoni, fondamentale per la costruzione dal basso della sua Inter (non rinnoverà invece Ranocchia)".