Inter, è Milenkovic il nuovo De Vrij. Manca alternativa a Gosens: torna vecchia idea

"L’Inter, perso Bremer, ragiona sul centrale da aggiungere per completare le coppie in difesa. Milenkovic a 15milioni è un affare: serve un nuovo De Vrij, che va a scadenza, e il serbo può esserlo perché ha tutte le caratteristiche per giocare al centro piuttosto che da vice-Skriniar, dove c’è già D’Ambrosio. Manca una reale alternativa a Gosens (Bellanova ha dirottato Darmian a sinistra): tornerà in voga Kostic?", si legge su Libero.