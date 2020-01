Inter, attenzione a Milik: condizione al top, media gol migliore di quella di Lukaku

Il Napoli si affida ad Arkadiusz Milik: l’attaccante polacco, nonostante i numerosi problemi fisici accusati nella prima parte di stagione, sta avendo numeri importanti. Il Corriere dello Sport ha sottolineato la sua incredibile media gol, migliore anche di quella di Romelu Lukaku:

“La condizione fisica è però finalmente buona, sì, e già questo sembra un punto di partenza propizio: i veri nemici della carriera di Milik, finora, sono stati gli infortuni. Diciamola bene. E il morale, di conseguenza, è alto: il Napoli è reduce dalla vittoria con il Sassuolo e lui, dopo la doppietta con il Verona, ha cominciato a segnare a raffica. Totale: 9 gol in 11 partite e 765 minuti giocati complessivamente, 6 in campionato e 3 in Champions, e una media di una rete ogni 85 minuti (una ogni 100 in Serie A). Neanche Lukaku, il principe dei cannonieri dell’Inter con 14 gol in 22 presenze e 1.843 minuti, di cui 12 in campionato, ha fatto meglio. Anzi: una rete ogni 132′, per lui (una ogni 120′ in A)“.