Lazio-Inter, Milinkovic: “Polemiche nel finale? Non ho visto, ci godiamo la vittoria”

Il centrocampista laziale ha parlato ai microfoni di Dazn alla fine della gara contro i nerazzurri

«A fine partita non ho visto cosa ho successo, stavo già festeggiando, non ho visto cosa è successo. Noi ora dobbiamo pensare già all'Europa League». Milinkovic-Savic guarda già avanti dopo la vittoria con l'Inter pur godendosi la vittoria innescata anche da un suo gol. Ai microfoni di Dazn ha parlato della gara contro i nerazzurri. Queste le sue parole:

-Sarri ha visto gli uomini anziché i professionisti come chiedeva?

Penso di si, abbiamo vinto lottato e corso uno per l'altro. Spero abbia visto quello che voleva. Abbiamo detto che dovevamo vincere e non fare brutte figure. Dobbiamo scendere in campo sempre così, con questo atteggiamento.